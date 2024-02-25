"Завтра-послезавтра": Стефанчук заинтриговал заявлением о сотрудничестве с Конгрессом США (видео)

Спикер парламента сообщил, что в ближайшее время появится новый пример межпарламентского сотрудничества. Он уверен, что вопрос Украины будет продвигаться в Конгрессе США.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал в ближайшее время событие по продвижению интересов Украины в Конгрессе США на уровне спикеров парламентов. Об этом он заявил 25 февраля на форуме "Украина. Год 2024", который проходит в Киеве.

По словам Руслана Стефанчука, несмотря на политические процессы, которые существуют во многих парламентах, вопрос поддержки Украины — это единственный системообразующий компонент в парламентах мира.

"Мы не сбрасываем... наши отношения с Конгрессом США. Я еще раз подчеркиваю, что мы ценим двухпалатную и двухпартийную поддержку, которая у нас сегодня есть. Но мы будем продолжать, и в ближайшее время, буквально завтра-послезавтра, вы получите новый — я не хочу спойлерить — но это будет новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как надо продвигать интересы Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", — сказал председатель Верховной Рады.

Он также сообщил, что в этом году в третий раз примет участие в заседании спикеров парламентов стран Большой Семерки.

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Позиция Конгресса США относительно помощи Украине

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что армия США оплачивает счета на сотни миллионов долларов, чтобы поддержать Украину. Если Конгресс не примет законопроект о финансировании помощи, то американским военным придется извлекать средства из других важных проектов. По словам журналистов, без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины командование армии США имеет примерно 3 млрд долларов на оплату оперативных расходов.

Кроме того, известно, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

В свою очередь администрация американского президента Джо Байдена выразила критику в адрес спикера Палаты представителей США Майка Джонсона за его решение заблокировать помощь Украине.

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.