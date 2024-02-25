Зеленский назвал выборы в США переломным моментом для Украины (видео)

Президент отметил, насколько важны результаты американской гонки. По его словам, Украине придется разрабатывать собственный план действий.

Выборы в США станут переломным моментом для Украины. Владимир Зеленский, президент Украины, 25 февраля во время во время пресс-конференции в рамках Форума "Україна. Рік 2024" сделал соответствующее заявление.

Он отметил, насколько важны результаты американской гонки. Политик отметил, что Украина будет разрабатывать собственный план действий.

"Мы будем понимать, что произойдет после этого", — заявил руководитель государства.

Зеленский намекнул на то, что результаты в конце года будут зависеть от многих вещей. Он выразил надежду, что системы ПВО можно в перспективе применять ближе к линии фронта, что позволит провести успешные наступательные действия, намекнув на необходимость поставки ЗРК Patriot.

"10 "Петриотов" — это кардинально изменило бы ситуацию", — сказал политик.

Напомним, 25 февраля Зеленский назвал сроки нового наступления войск РФ. Весной, по словам президента, стоит ожидать "различные финансовые и политические волны". В то же время, если Кремль будет иметь возможность, в 2024 году ВС РФ пойдут в наступление.

Руководитель государства также назвал потери Украины в войне против РФ. По его словам, информация о том, что Украина во время полномасштабного конфликта потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Он отметил, что во время полномасштабного вторжения России 31 тысяча украинских военных погибли.

Зеленский также заявил, что план относительно украинских контрнаступательных действий был на столе Кремля осенью прошлого года до их начала. Как считает президент Украины, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.