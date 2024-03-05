Ракеты Taurus и военные НАТО: как отреагировал мир на утечку данных Бундесвера, — СМИ

По словам По словам журналистов, официальные лица стран НАТО выразили обеспокоенность по поводу, небрежности в оперативной безопасности, которая привела к утечке разговора между немецкими военными.

Некоторые союзники Германии призвали Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации после утечки данных о ракетах Taurus и военных НАТО в Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, официальные лица стран НАТО выразили обеспокоенность по поводу, небрежности в оперативной безопасности, которая привела к утечке разговора между немецкими военными.

Один из чиновников назвал это непрофессионализмом и заявил, что этого можно было ожидать от людей, которые не проходили инструктаж. Другой неназванный чиновник сказал, что не удивился упущением со стороны Германии. Третий источник заявил, что утечка, скорее всего, приведет к ужесточению мер безопасности по всем направлениям.

Немецкий чиновник, выступавший на условиях анонимности, заявил, что этот инцидент показал, что сдвиг в политике безопасности и обороны, вызванный войной в Украине, все еще находится в стадии разработки.

Утечка данных Бундесвера: что известно

Напомним, 2 марта стало известно, что российские издания опубликовали якобы перехват разговоров чиновников Бундесвера. В Германии это вызвало волну беспокойства. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала 30-минутную запись, в которой якобы офицеры Бундесвера обсуждают поставки крылатых ракет Taurus.

Позже СМИ сообщили, что в Германии начали расследование утечки разговора о присутствии в Украине иностранных военных. По словам журналистов, беседа оказалась в распоряжении российской разведки. В ней генерал и несколько офицеров немецких ВВС обсуждают поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus радиусом 500 км.