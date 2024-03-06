"Никто и никогда не простит": Данилов назвал пункты, без которых переговоры с РФ невозможны

По словам секретаря СНБО, пора уже избавиться от иллюзий, что с Россией можно договориться в нынешних реалиях. Ситуация на фронте остается тяжелой, но Киев найдет возможность решить проблемы.

Война в Украине продолжается и все чаще появляются разговоры о том, что необходимо достигнуть консенсуса, прекратить огонь и найти мирные пути. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) высказался по этому поводу.

По его словам, он хотел бы сделать несколько концептуальных замечаний для тех, кто начал верить в "слабость Запада", "могучесть России", "украинскую усталость" и "упадок США". Во все те нарративы, которые ежедневно озвучивает российская пропаганда.

В первую очередь секретарь СНБО назвал "Украинскую формулу мира" президента Владимира Зеленского. Это документ не общих деклараций, а практических реализаций.

"Если кто-то до сих пор этого не понял, стоит избавиться от иллюзий об украинской уступчивости в этом вопросе и понять уровень нашей твердости. Российским военным преступникам никто и никогда не простит смерть невинных украинских детей. Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими отбросами быть не может", — написал Алексей Данилов.

Второй пункт касается возобновления территориальной цельности. Это безусловный и безальтернативный абсолют украинской позиции. Только после этого можно будет принимать какие-то предложения по урегулированию войны.

"В Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто осмелился это проверить", — продолжил секретарь СНБО.

3 пункт. Касается он ситуации на фронте, которая сложилась сегодня. Она тяжелая, но на войне нет статики и все развивается в стремительной динамике. Где-то делается шаг назад, но потом будет движение сразу на два шага вперед.

Украина обязательно найдет ответы на вызовы, которые связаны со снарядным голодом, пополнением резервов и российским ракетным террором.

Западные партнеры в это время должны проделать все демократические процедуры, которые связаны с вышеперечисленными трудностями.

Далее в Совете национальной безопасности и обороны высказались касаемо усталости украинцев от того, что полномасштабная война продолжается уже третий год.

"Украинское общество, безусловно, устало от войны, но, выбирая между усталостью или рабством, мы всегда выберем свободу, за которую будем бороться столько, сколько это будет необходимо. Московские надежды, что нас удастся деморализовать и расколоть изнутри, — напрасны. Путин, как всегда, читает не те учебники истории", — пишет Алексей Данилов.

5 пункт. Усилия международных посредников, которые состоят из мощных стран мира, должны быть направлены явно не на то, чтобы переубедить в чем-то Украину. Они должны заставить Россию вернуться к действиям в рамках международного права. Также должен быть вопрос ликвидации путей обхода санкций, благодаря которым у России все еще есть возможность продолжать войну против Украины и получать необходимые для вооружения компоненты.

Напомним, 29 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. По словам венгерского премьера, западные лидеры застряли в войне, которую невозможно выиграть, и в конце концов им придется признать, что между Россией и Украиной не существует военного решения.

3 марта сообщалось, что Украина и Россия достигли предела своих боевых возможностей во время войны, как считают в Министерстве иностранных дел Турции. Соответственно, есть необходимость в начале мирных переговоров. По словам турецкого дипломата Хакана Фидана, обе стороны противостоянии добились максимума на поле боя, поэтому самое время договориться о прекращении огня и "признании оккупации".