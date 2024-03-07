Залужный сам просил: Зеленский прокомментировал назначение послом бывшего главкома

По словам президента Украины, кандидатуру Залужного он согласовал сегодня. Ранее бывший главком заявлял главе государства, что хочет работать в дипломатической сфере.

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ, которого он назначил послом в Великобритании, говорил, что хочет заниматься дипломатической работой. Об этом глава государства 7 марта рассказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом", — заявил Зеленский.

Глава государства также подтвердил, что в Британию отправлен запрос на предварительное согласование кандидатуры Залужного (агреман) на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.

"Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", — добавил Зеленский.

Увольнение Залужного и новая должность

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.

Зеленский присвоил Валерию Залежному звание Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

7 марта в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что президент Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании.