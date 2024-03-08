"Логичный шаг": назначение Залужного послом в Британии отвечает интересам Украины, — Кулеба

По словам главы МИД, одним из ключевых требований было понимание военного контекста. Великобритания — это один из лидеров помощи Украине.

Министерству иностранных дел нужен сильный человек в Лондоне, а потому назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании – логичный шаг. Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, он много раз говорил с Залужным и понял, что у генерала "лежит душа" к дипломатической работе.

"И больше, даже профильное образование у него тоже есть", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Залужный получил диплом магистра по специальности "международные отношения".

"Поэтому, думаю, это очень логичный шаг. Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне", — сказал Кулеба.

Также министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский учел все факторы и решил, что самой оптимальной кандидатурой является именно Залужный.

"Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, отвечающее и интересам МИД, и интересам, я думаю, Валерия Залужного, и главное – интересам Украины", – сказал министр иностранных дел.

Он также отметил, что одним из ключевых требований было понимание военного контекста. Так, Соединенное Королевство — это не просто стратегический партнер. Это один из лидеров военной помощи Украине. Лондон имеет видение военной стратегии войны на море и на суше.

Дмитрий Кулеба о назначении Залужного послом

Назначение Залужного послом в Великобритании: что известно

Напомним, 8 февраля 2024 года Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.

Уже 7 марта стало известно, что согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании. А Министерство иностранных дел уже направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Позже сам Зеленский заявил, что кандидатуру Залужного он согласовал сегодня. Ранее бывший главком заявлял главе государства, что хочет работать в дипломатической сфере.