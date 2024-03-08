Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию: первые подробности

По данным журналистов, программа визита украинского лидера началась с посещения корвета "Гетман Иван Мазепа", который строится для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

В пятницу, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Об этом пишет турецкая газета Bursa Hayat.

Сообщается, что самолет с украинским лидером и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Ататюрк.

Зеленского и членов делегации, среди которых министр обороны Украины Рустем Умеров, приветствовали заместитель представителя Министерства иностранных дел в Стамбуле Мехмет Захит Узун, губернатор района Зейтинбурну Адем Услу, заместитель начальника оперативного штаба 1-й армии бригадный генерал Али Ихсан Булут.

По информации журналистов, в рамках визита президент Украины встретится с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что лидеры будут обсуждать турецко-украинские отношения, ход войны в Украине, а также ситуацию с соглашением о зерновом коридоре.

Портал "Укринформ" также сообщает, что после двусторонней встречи президентов запланирована совместная пресс-конференция.

По данным журналистов, программа визита Зеленского в Турцию началась с посещения корвета "Гетман Иван Мазепа", который строится для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

В издании также сообщают, что Зеленский встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Напомним, 7 марта в СМИ появились публикации о грядущей встрече Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом, ссылаясь на офис турецкого президента. Сообщалось, что представители двух стран обсудят войну, зерновой коридор и другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями.

Ранее, 28 февраля, Владимир Зеленский также посетил с необъявленным визитом столицу Албании.