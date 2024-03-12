"Путь к дипломатическому решению": в Ватикане уточнили скандальное заявление Папы

По словам государственного секретаря Ватикана Пьетра Паролина, Франциск считает, что "переговоры — это не слабость, а сила".

Первым необходимым условием для начала переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессивных действий со стороны России. Об этом заявил кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, второй человек после Папы, передает издание Corriere della Sera.

В своих комментариях к одиозному заявлению Папы Франциска о необходимости для Украины "поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией для окончания двухлетнего конфликта, кардинал Паролин подчеркнул, что основная идея понтифика заключается в создании благоприятных условий для дипломатического разрешения войны в поисках устойчивого и справедливого мира.

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии", — добавил он.

Паролин подчеркнул, что Ватикан продолжает настаивать на необходимости "прекращения огня", с особенным акцентом на прекращении агрессии РФ, и, соответственно, начала переговоров.

Государственный секретарь Ватикана также подчеркнул, что взгляды Франциска включают в себя убеждение в том, что "переговоры — это не признак слабости, а проявление силы; это не капитуляция, а демонстрация смелости".

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой свободы, и та же человеческая воля, которая стала причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность предпринять шаги, чтобы положить ей конец и проложить путь к дипломатическому решению", — сказал он.

Напомним, 9 марта в сети появилась текстовая версия февральского выступления Папы Римского Франциска, в котором он призвал Украину пойти на переговоры с Россией.

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни подчеркнул, что Папа Римский призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины. По его словам, глава католической церкви употребил термин "белый флаг", предложенный интервьюером, чтобы обозначить "перемирие, которое достигается через смелость начать переговоры".