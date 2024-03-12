"Путин обманул его": Зеленский объяснил, почему Макрон так резко изменил позицию

По словам украинского лидера, Париж и Киев будет обсуждать дальнейшие варианты военной поддержки Украины.

В последние дни президент Франции Эммануэль Макрон выражает все более настойчивую позицию в отношении России, заявляя о ее "неизбежном поражении". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde.

Как отметил Зеленский, президент Франции, вероятно, осознал, что "Путин лично обманул его".

"Путин дал слово определенным лидерам, что широкомасштабного вторжения не будет, буквально за несколько дней до этого. Поэтому Макрон больше не доверяет Путину. Действительно, это заняло определенное время, но результат есть", — отметил Зеленский.

Кроме того, отметил он, сам Макрон назвал ему еще одну причину для такого изменения позиции.

"Во время нашего разговора я поблагодарил его за то, что он уделяет столько времени Украине. Он ответил: "Конечно, но я хочу, чтобы вы знали, что я делаю это для Франции". Он прекрасно понимает, что защищая Украину, он защищает Европу — и Францию. Я думаю, что это то, что он понял", — подчеркнул президент Украины.

Он заявил, что при сохранении стабильности в Украине, французская армия сохранит свое присутствие на французской территории.

Украинский лидер также отметил, что во время предстоящего визита президента Франции в Киев будет обсуждать с ним возможные дальнейшие варианты поддержки Украины.

В частности, это сотрудничество в области киберзащиты — не столько о военном присутствии, сколько о специалистах, которые обмениваются данными и разведывательной информацией. Также речь идет о сфере подготовки — проведении тренировочных миссий для артиллерии, бронетехники, оборонительных систем, а также F16, а также обучении боевых самолетов.

В то же время, Зеленский отметил, что он работает над идеей сокращения времени обучения украинских военных и проведения его полностью в Украине, непосредственно адаптируя его к условиям войны.

"Это не означает, что французская армия собирается вмешиваться в Украину, мы говорим лишь об обучении в различных сферах", — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что также рассматривается возможность совместного производства военной техники, такой как французские артиллерийские системы "Цезарь" и немецкие танки "Леопард".

"Когда мы получали эту технику, личный состав выезжал за границу на обучение, а потом возвращался, чтобы адаптироваться к украинским условиям. Но когда эти машины попадали в инцидент, их приходилось отправлять обратно в Европу, а это еще один долгий процесс. Так почему бы не подумать о том, чтобы привезти технический персонал в Украину, а лицензия осталась бы в Украине? Такое совместное производство было бы в интересах обеих стран", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".

Politico отмечает, что сначала Макрон планировал поехать в Украину в феврале, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским. Этот визит отложили, когда Зеленский приехал в Париж, чтобы заключить соглашение.