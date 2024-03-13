"Кто-то не получит повышение": в Москве "маленький траур" из-за решения США, — ГУР (видео)

В украинской разведке сообщили, что Кремль прилагает усилия, чтобы поддержка Украины в мире оборвалась. По словам спикера Андрея Юсова, Россия внимательно следит за ситуацией и реализует целый ряд операций.

В США одобрили новый пакет военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов. В России это вызовет "траур", ведь враг прилагает усилия для срыва международной поддержки. Об этом в комментарии телеканалу "Эспрессо" рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Каждое подобное решение, объявление о нем, а тем более исполнение — это, конечно, маленький траур в Кремле, и также в российских спецслужбах", — отметил он.

Разведчик подтвердил, что РФ параллельно реализует целый ряд операций. Их цель — срыв усиления и продолжения помощи Украине.

"И это означает, что кто-то провалил очередную операцию. Кто-то не получит повышения, награды, и очередных звездочек. Но нам от того их не жалко", — подчеркнул Юсов.

По его словам, Россия внимательно отслеживает ситуацию и пытается работать на опережение. Страна-агрессор работает над "расшатыванием" международной проукраинской коалиции, чтобы сорвать поддержку.

"Тем не менее мы видим, что у них это не получается", — добавил представитель ГУР.

Комментарий Андрея Юсова (о военной помощи Украине — с 9:46)

Напомним, представитель 26 артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, позиции могут переходить "из рук в руки" по несколько раз в день.

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