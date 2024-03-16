"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили партнерам, желающим заморозить конфликт

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российский президент Владимир Путин "сжег" 500 тысяч своих людей не для того, чтобы остановиться. У него глобальные цели, которые он в будущем планирует реализовать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже третий год и все чаще со стороны некоторых партнеров звучат заявления о том, что нужно заморозить конфликт. По этому поводу высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, спустя 2 года активных боевых действий достаточно странно говорить о том, что лучший выход из ситуации — "заморозка". Если использовать такой сценарий, то в будущем эта война будет еще более масштабной.

"Путин не будет останавливаться на тех территориях, которые он уже оккупировал. Не ради этого он полностью обнуляет свою репутацию, отказывается от многих перспективных бизнес-экономических связей, полностью выходит с европейского рынка, по крайней мере сырьевого. Не ради этого он сжигает 500 тысяч людей, я имею в виду все потери России. Не ради этого он перестраивает свою страну в милитарный лагерь", — говорит Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП добавил, что если сейчас не остановить российского президента, то все события в ближайшем будущем будут лишь масштабнее. Речь про будущие прямые войны и теракты на территории Европы. Кремль собирается вложить много денег в то, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Соответственно, все те, кто говорит о "заморозке", совершенно не понимают природу войны и к чему это может привести. Михаил Подоляк совершенно не хочет, чтобы Запад получил такой же болезненный опыт, как и Украина, однако для этого партнеры должны выполнить определенную работу.

"Мы не только за Украину воюем, как бы это пафосно не звучало. Мы воюем за свою территорию, за свои семьи, за свою землю. Но они должны также войти в войну в полном объеме, чтобы защитить свою землю и свое будущее. Это уже очевидные вещи. Поэтому любые слова о замораживании конфликта звучат с этой точки зрения очень неосторожно", — продолжил советник главы Офиса президента.

Ко всему этому, сама Россия может быть не готова к тому, чтобы остановить конфликт. Возможно это будет обычной оперативной паузой, после чего ВС РФ вновь пойдут в наступление, подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 15 марта источники журналистов в Минобороны Эстонии сообщили, что РФ может немедленно прекратить боевые действия, если Украина согласится отказаться от оккупированных территорий.

Также сообщалось, что Китай готов устроить мирные переговоры между Украиной и РФ. Пекин согласен, что Киев имеет право на территориальную целостность, однако "в то же время надо принимать во внимание беспокойство других стран относительно собственной безопасности".