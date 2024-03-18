Останавливаться не планирует: Путин анонсировал создание "санитарной зоны" в Украине (видео)

Глава Кремля заявил, что в ходе нового президентского срока не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей полномасштабного вторжения в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта заявил, что продолжит войну и создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону". Об этом пишет информагентство "РИА Новости".

Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитают необходимым, создать "санитарную зону".

"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — цинично заявил Путин.

Он подчеркнул, что не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей "специальной военной операции".

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", — цинично заявил он, имея в виду нападение на Украину.

Путин провел исторические параллели между РДК и армией Власова и заявил, что из 1,5 тысяч человек потери РДК якобы составили примерно 800 бойцов. Он заметил, что хотя в России нет смертной казни, но к "предателям" из добровольческих формирований "мы будем относиться как в зоне боевых действий".

Он также заявил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.

Фокус писал о том, как проходили выборы президента РФ в самой России, за рубежом, где сейчас находится большинство оппозиционно настроенных граждан, и на временно оккупированных территориях. Были ряженые, акции в честь Навального и голосование в присутствии вооруженных военных с закрытыми лицами.