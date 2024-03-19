2025 год может принести мир в Украине, либо Европа будет охвачена войной, — МИД Турции

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Черное море "все больше превращается в военную зону", и существует риск расширения конфликта на Балканы, Восточную и Центральную Европу.

В Турции надеются, что 2025 год принесет мир Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает CNN Turk.

Фидан подчеркнул, что Турция не видит достаточных оснований для разрешения кризиса в текущем 2024 году.

"Мы, прежде всего, стоим на позиции мира как члены НАТО и в контексте европейских отношений. Этот конфликт должен быть прекращен сейчас. Наш президент активно призывает к миру, проявляя лидерские качества", — подчеркнул Фидан.

Он также отметил, что конфликт между Россией и Украиной перерос в противостояние, которое приносит страдания обеим сторонам. При этом, по его словам, существует опасность распространения конфликта на новые территории.

Турецкий дипломат отметил, что Черное море "все больше превращается в военную зону", и существует риск расширения конфликта на Балканы, Восточную Европу и Центральную Европу.

"Это крайне опасное явление, которое должно вызывать беспокойство среди европейцев больше, чем среди нас. Это также вопрос, который мы пока не вполне стратегически понимаем, но постепенно осознаем его важность, особенно среди европейских политиков. Я надеюсь, что они найдут решение. На данный момент в 2024 году нет оснований ожидать значительных изменений по этому вопросу. Поэтому было принято указание на 2025 год. Почему именно в 2025? Если говорить о 2023 годе, то, вероятно, это было бы отложено на 2024 год. Мы увидим, как разовьется ситуация, какие обстоятельства сложатся, куда двинется диалектика этой темы. На данный момент в ближайшем будущем мы не видим явных изменений", — отметил Фидан.

Напомним, в начале марта турецкие и американские официальные лица провели переговоры по войне в Украине и Газе, а также различным двусторонним вопросам во время встреч в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу.

Также напомним, 8 марта Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, анонсировал мирное мероприятие, к которому могут привлечь Россию. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на такое заявление, что не видит каким образом можно вести переговоры со страной, которая все разрушает.