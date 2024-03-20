Особые отношения с РФ: Кулеба объяснил, как Китай может помочь с прекращением войны

Глава профильного министерства подчеркнул, что Украина продолжает двусторонние контакты в преддверии проведения Мирного форума в Швейцарии.

Китай имеет потенциал сыграть важную роль в урегулировании конфликта благодаря своим специальным связям с Москвой.Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию La Stampa.

В преддверии точного определения даты проведения Мирного форума в Швейцарии, продолжается активное взаимодействие между сторонами для обсуждения деталей и организационных моментов.

"К примеру, с Китаем, который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией", — сказал Кулеба.

Напомним, что в мае российский лидер Владимир Путин намерен отправиться в Китай, где состоятся его переговоры с Си Цзиньпином. Таким образом, это может стать первым зарубежным визитом главы Кремля с момента его переизбрания президентом на очередной срок.

А ранее издание Politico писало, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры, если к участию в них не пригласят Россию.

Также Пекин назвал несправедливой критику за помощь России. По словам китайского дипломата Ван Шитина, Пекин якобы не передает вооружение сторонам "конфликта". Он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин провел несколько разговоров по телефону с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским.