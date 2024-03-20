Медведев "поддержал" отправку войск НАТО в Украину и пообещал Макрону гробы

Бывший российский президент заявил, что Европа и другие "неугомонные пр*дурки" усвоят хороший урок, если решатся отправить свои войска на территорию Украины.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сделал очередное агрессивное заявление — на этот раз по поводу слов президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке французских войск в Украину. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Бывший лидер РФ решил, что оккупанты легко уничтожат полки французской армии в случае прямого боя на территории Украины.

"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!" — написал Медведев.

Скандальный чиновник пообещал Европе и другим "неугомонным пр*дуркам" хороший урок, а Макрону — огромное количество гробов, обозвав политиков с Елисейских полей "петухами из французского руководства".

"При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далекой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно. Причем тут уже не отбрешешься ссылками на то, что, мол, наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь. Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил", — бравурно подытожил Медведев.

Он приравнял гибель французов на полях в Украине к гильотине для руководства страны, пообещав им, что их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. И закончил свой монолог словами Пушкина опять же "о гробах".

Что говорил Макрон об отправке военных

В феврале 2024 года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки в будущем западных войск в Украину. Его заявление всколыхнуло европейскую общественность, многие лидеры и представители стран НАТО заявили, что не готовы к такому шагу.

Тем не менее Макрон несколько раз уточнял свои слова. Президент Франции подчеркнул, что следует понимать: война в Украине — территория боя, разворачивающегося всего лишь в 1500 км от французской границ.

"Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику", — сказал он.

Также вопрос прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что детям французов не придется погибать в Украине, пока она способна воевать с РФ.

Напомним, что Макрон ответил на ядерные угрозы Владимира Путина.

Также сообщалось, что президент Латвии заявил о полной поддержке Макрона.