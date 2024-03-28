Чтобы не допустить войну между РФ и НАТО: Германия не передаст Украине Taurus и военных, — Шольц

По словам немецкого канцлера, он, как глава правительства, берет на себя ответственность за вопросы безопасности во всей Европе. В то же время Олаф Шольц заверил, что оказание помощи Киеву должно продолжаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил свой отказ предоставить Украине ракеты Taurus и отправлять своих военнослужащих для участия в войне с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью местному изданию Märkische Allgemeine.

По словам Шольца, он, как глава правительства, берет на себя ответственность за вопросы войны и мира, а также безопасности во всей Европе.

"Это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не развернулась — то есть война между Россией и НАТО", — заявил немецкий канцлер.

Кроме того, он заверил, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на территорию Украины и отметил, что Берлин тщательно взвешивает каждую поставку оружия Киеву.

Шольц также отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а российскому президенту Владимиру Путину не стоит рассчитывать на ослабление помощи Киеву.

"В то же время Германия больше, чем любая другая страна Европы, поддерживает Украину оружием и боеприпасами. Только на это мы тратим более 28 миллиардов евро. Больше, чем во многих других странах вместе взятых. И мы будем делать это столько, сколько нужно", — добавил он.

Напомним, 14 марта немецкий Бундестаг не поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.

19 марта министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от возможного вреда, который может нанести дискуссия о поставках ракет Taurus. По его словам "эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности". Он считает, что поддержка Украины в других областях является более важной.

Ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению главы депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".