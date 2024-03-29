"Готовим предложения": в ЦИК думают о проведении выборов в онлайн-режиме

У Центральной избирательной комиссии есть предостережения относительно проведения выборов через приложение "ДіЯ", однако там думают над внедрением нового формата выборов в послевоенное время.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) думает над внедрением нового формата выборов онлайн. Для этого образованы различные рабочие группы, которые рассматривают различные варианты. Об этом Новости.LIVE рассказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

"Мы об этом (новый формат выборов онлайн, — ред.) в ЦИК думаем. У нас образованы три рабочие группы. И мы постоянно в рамках групп рассматриваем различные варианты, готовим предложения, которые могут лечь в основу законодательства о будущих послевоенных выборах", — сказал Дубовик.

В то же время чиновник уточнил, что выборы через приложение "ДіЯ" у Центризбиркома вызывают предостережения.

"Выборы через "Дію" на данном этапе невозможны. Нельзя гарантировать сохранение тайны голосования и отсутствие впечатления информационной системы", — отметил Дубовик.

Напомним, недавно депутат Киевского городского совета Максим Нефедов заявил, что онлайн-выборы — это плохая идея, ведь приложение "ДіЯ" — не идеальное, что показало голосование во время Нацотбора на Евровидение-2024.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун также заявил, что электронные выборы через "Дію" невозможны, ведь это "будет конкретное мошенничество и узурпация власти со стороны организаторов подобного диджитал-шоу".

В августе 2023 года сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы даже в условиях войны.

8 сентября того же года, на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине в следующем году, однако организовать их будет сложно. По словам президента, одна из сложностей — обеспечить возможности для волеизъявления военнослужащих, иначе они не смогут проголосовать, хотя сами отстаивают права других.