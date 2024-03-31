Закрытые границы даже после войны: от имени Ермака распространили фейк (фото)

Неправдивая фраза, которую приписали Андрею Ермаку, опубликовали как минимум в двух социальных сетях. Речь идет о Facebook и Twitter.

В соцсетях начал распространяться фейк о том, что даже после победы Украины над Россией военное положение в стране не отменят. Об этом написала советник по вопросам коммуникации главы Офиса президента Украины Дарья Заривна в своем официальном Telegram-канале в воскресенье, 31 марта.

"В соцсетях распространяют фейк с якобы цитатой руководителя Офиса Андрея Ермака изданию Politico, полностью и полностью вымышленной. Никаких комментариев Андрей Ермак не давал. Всегда проверяйте информацию", — написала чиновница.

Таким образом она отреагировала на распространенную в соцсетях неправдивую цитату Андрея Ермака, которую он якобы сказал во время интервью медиа. Ее перепост сделали как минимум в двух популярных сетях:Twitter и Facebook.

Фото: Скриншот

Звучала она так: "Мы думаем, что даже после окончания войны нельзя отменять военное положение. Хотя бы несколько лет. Украинцы останутся и будут отстраивать страну. К тому же, наши люди уже привыкли жить при закрытых границах и других ограничениях — для них это больше не проблема".

Фото: Скриншот

К слову, главред портала "Хвиля" Юрий Романенко, скриншот со страницы в Facebook привела как пример в своей публикации Дарья Заривна, удалил свой предыдущий пост и написал новый. В нем он подтвердил, что не нашел в интервью Андрея Ермака цитаты, которая уже успела вызвать общественный резонанс.

"Каюсь, Ермак не говорил Politico информации, что после войны Украина сохранит военное положение. Ряд крупных украинских телеграм каналов закинули этот тезис, я тоже подхватил, но пошел на Politico и Politico Европа и нигде не нашел", — написал Романенко.

Фото: Скриншот

Напомним, несколько ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов высмеял фейк российских пропагандистов о себе. Он вспомнил, что пропагандисты использовали фото с ним и придумали две версии. По одной из них Кирилл Буданов превратился в "мумию", а по другой был голограммой.

Также мы писали о том, что в РФ "разгоняют" фейк о ликвидации солдат НАТО. По словам экспертов центра SPRAVDI, ложные утверждения об уничтожении иностранных военных распространяются с целью укрепления идеи, будто Россия находится в конфликте не с Украиной, а с НАТО напрямую.