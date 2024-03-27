"Самый абсурдный": Буданов высмеял фейк российских пропагандистов о себе

Руководитель ГУР вспомнил, что пропагандисты использовали фото с ним и придумали две версии. По одной из них Кирилл Буданов превратился в "мумию", а по другой был голограммой.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов рассказал, какой из российских фейков о себе считает самым абсурдным. Об этом со ссылкой на его заявление на Kyiv Stratcom Forum 2024 27 марта сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности 27 марта.

"На мой взгляд, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили. Появились фото, где я вместе с послом Японии и они его разобрали", — сказал глава разведки.

Он объяснил, что снимок распространили с подписями о якобы не таком наклоне и отсутствии тени. Относительно судьбы Буданова у пропаганды появилось две версии.

Фото, о котором, вероятно, говорит Буданов Фото: Facebook Эмине Джапаровой

"Первая — "он еле живой, у него корсет стоит". "Его просто как мумию держат, поддерживают, чтобы не упал". Второй был вариант, что это вообще голограмма. Это уже серьезно так", — заявил разведчик.

Также руководитель ГУР предупредил, что Россия сейчас работает над несколькими информационно психологическими операциями. Одна из них — "Перун", сочетается с глобальной ИПСО "Майдан-3".

"Тяжело у них с фантазией", — добавил Буданов.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов назвал мессенджер Telegram проблемой, но выступил против притеснений свободы слова.

Директор российской ФСБ Александр Бортников заявил, что Буданов является "законной целью" для России.