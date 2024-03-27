"Найабсурдніший": Буданов висміяв фейк російських пропагандистів про себе

Керівник ГУР згадав, що пропагандисти використали фото з ним та вигадали дві версії. За однією з них Кирило Буданов перетворився на "мумію", а за іншою був голограмою.

Related video

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов розповів, який з російських фейків про себе вважає найабсурднішим. Про це з посиланням на його заяву на Kyiv Stratcom Forum 2024 27 березня повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 27 березня.

"На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили. З’явилися фото, де я разом з послом Японії й вони його розібрали", — сказав очільник розвідки.

Він пояснив, що знімок поширили з підписами про нібито не такий нахил та відсутність тіні. Щодо долі Буданова у пропаганди з’явилось дві версії.

Фото, про яке, ймовірно, говорить Буданов Фото: Facebook Еміне Джапарової

"Перша — "він ледве живий, у нього корсет стоїть". "Його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав". Другий був варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так", — заявив розвідник.

Також керівник ГУР попередив, що Росія нині працює над кількома інформаційно психологічними операціями. Одна з них — "Перун", поєднується з глобальною ІПСО "Майдан-3".

"Важко у них з фантазією", — додав Буданов.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов назвав месенджер Telegram проблемою, але виступив проти утисків свободи слова.

Директор російської ФСБ Олександр Бортников заявив, що Буданов є "законною ціллю" для Росії.