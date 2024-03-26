Директор ФСБ заявив, що Буданов є "законною ціллю" для Росії (відео)

На запитання журналіста, чому люди, які "чинять злочини щодо РФ" досі живі, зокрема й керівник ГУР Кирило Буданов, очільник російської Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков відповів, що "все ще попереду".

Related video

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов є "законною ціллю" для Росії. Про це заявив директор російської Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков у коментарі для кореспондента Shot.

На оприлюдненому відео чутно, як Бортніков стверджує, що "всі, хто чинить злочини щодо Росії та російських громадян є законною ціллю".

На запитання журналіста, чому ж вони досі живі, зокрема й Буданов, директор ФСБ заявив, що "все ще попереду".

Нагадаємо, раніше Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка за звинуваченням у справі про "тероризм". За інформацією "Коммерсантъ", приводом для справи проти очільника СБУ міг стати вибух вантажівки на Кримському мості у жовтні 2022 року.

У коментарі Фокусу Василь Малюк назвав рішення Басманного суду Москви про свій заочний арешт за звинуваченням у тероризмі таким, що взагалі не заслуговує уваги.

Крім того, голова СБУ Василь Малюк розповів про затримання співробітниками Служби безпеки та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зрадника у званні підполковника ЗСУ, який працював на ворога за "ідею", навіть не отримуючи грошової винагороди.