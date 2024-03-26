Директор ФСБ заявил, что Буданов является "законной целью" для России (видео)

На вопрос журналиста, почему люди, которые "совершают преступления в отношении РФ" до сих пор живы, в том числе и руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава российской Федеральной службы безопасности Александр Бортников ответил, что "все еще впереди".

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является"законной целью" для России. Об этом заявил директор российской Федеральной службы безопасности Александр Бортников в комментарии для корреспондента Shot.

На обнародованном видео слышно, как Бортников утверждает, что "все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан является законной целью".

На вопрос журналиста, почему же они до сих пор живы, в том числе и Буданов, директор ФСБ заявил, что "все еще впереди".

Напомним, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению по делу о "терроризме". По информации "Коммерсантъ", поводом для дела против главы СБУ мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В комментарии Фокусу Василий Малюк назвал решение Басманного суда Москвы о своем заочном аресте по обвинению в терроризме вообще не заслуживающим внимания.

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк рассказал о задержании сотрудниками Службы безопасности и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским предателя в звании подполковника ВСУ, который работал на врага за "идею", даже не получая денежного вознаграждения.