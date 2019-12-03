Тайсона признали лучшим футболистом Украины 2019 года

В голосовании бразилец опередил своего одноклубника Марлоса и полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова

В Киеве прошла церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". Лучшим игроком года в Украине признан полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон.

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Об этом сообщает iSport.

В голосовании бразилец опередил своего одноклубника Марлоса и полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

Награду Тайсону вручил звезда европейского футбола, главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

"В Серии А к иностранцам относятся как к украшению, очень важным игрокам, которые дополняют историю футбола. И так во всех странах. Несколько недель назад в украинском футболе произошел не очень приятный инцидент с расизмом. Важно, что весь украинский футбол сплотился вокруг этого и поддержал Тайсона. Он – украшение украинского футбола. Человек, который приехал и не покинул нашу страну в сложный момент, перевез свою семью, продолжал играть за команду и доказывать, какое он чувство имеет к нашей стране. Мы всегда будем его поддерживать", – сказал Шевченко на церемонии.

В других номинациях "Футбольные звезды Украины-2019" победили: Андрей Пятов – лучший вратарь, Андрей Шевченко – лучший тренер, Виктор Копиевский – лучший арбитр, Александр Зинченко – лучший украинский легионер.

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко признан лучшим игроком Украины в возрасте до 21 года.

Как ранее сообщал Фокус:

10 ноября в матче "Шахтера" и "Динамо" капитан "горняков" Тайсон подвергся расистским оскорблениям предположительно со стороны болельщиков киевского клуба.

ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября.