Ломаченко признали лучшим боксером 2019 года по версии WBO
Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщается на странице Ломаченко в Facebook.
Награждение состоялось на конвенции организации в Токио.
В нынешнем году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.
Ломаченко является чемпионом в легком весе по версии WBO, а также владеет поясами еще по двум версиям – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Теперь целью Василия является статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Для этого ему осталось выиграть пояс по версии IBF, которым владеет ганец Ричард Комми.
Ожидается, что в начале 2020 года Ломаченко будет драться за пояс IBF против победителя титульного поединка между Комми и Теофимо Лопесом, который состоится 14 декабря в Нью-Йорке.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио.
- Василий Ломаченко заявил, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими боксерами, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию.