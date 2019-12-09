Стало известно, сколько заработал Ломаченко за 2019 год

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко за 2019 год заработал 6 млн долларов. Это наибольшая сумма, которую удалось заработать украинским боксерам в этом году. Об этом сообщает Champion.com.ua.

90 процентов годового дохода Василия Ломаченко составили гонорары за бои, остальное – рекламные контракты и проекты.

По оценке издания, после уплаты налогов и комиссии промоутерам у украинского боксера останется 4 миллиона долларов, которые он делит пополам со своим отцом-тренером Анатолием Ломаченко.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Имя следующего соперника украинского чемпиона пока неизвестно. Ожидается, что в начале 2020 года Ломаченко будет драться за пояс IBF против победителя титульного поединка между Комми и Теофимо Лопесом, который состоится 14 декабря в Нью-Йорке.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

Как ранее сообщал Фокус:

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио.

Василий Ломаченко заявил, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими боксерами, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию.