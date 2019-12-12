Киевское "Динамо" не попадает в плей-офф Лиги Европы

Спорт
"Динамо" сыграло с "Лугано" со счетом 1:1

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 1:1.

На 42 минуте мяч в пустые ворота "Лугано" удалось забить Буяльскому, но арбитры отменяют гол из-за офсайда.

Гостям хватило одной атаки, она завершилась подачей Дальмонте и точным ударом головой от Араторе.

В компенсированное время Цыганкову все же удалось сравнять счет.

В прошлом матче  "Динамо" на выезде не смогло распечатать ворота швейцарского "Лугано".

Как ранее сообщал Фокус:

  • Таким образом, украинский клуб занимает последнюю строчку в таблице с отрицательной разницей мячей.