Жеребьевка Лиги чемпионов: определились все пары 1/8 финала

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об сообщает iSport.

В жеребьевке принимали участие восемь победителей групп, которые были "сеяными", и восемь команд, которые заняли вторые места ("не сеяные"). Сеяные команды проведут ответные матчи на своем поле. В 1/8 финала не могли встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе.

Впервые в плей-офф вышли только представители так называемой "большой пятерки" европейского футбола – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Все пары плей-офф Лиги чемпионов:

Боруссия Д - ПСЖ

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Аталанта - Валенсия

Атлетико - Ливерпуль

Челси - Бавария

Лион - Ювентус

Тоттенхэм - Лепциг

Наполи - Барселона

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные игры – 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей – в 21:00 по киевскому времени.

Как ранее сообщал Фокус:

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове проиглал со счетом 0:3 итальянской "Аталанте" и покинул турнир. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.