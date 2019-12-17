Тренер Роберт Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес победит Ломаченко

Известный специалист в мире бокса Роберт Гарсия заявил, что у чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса есть шансы победить обладателя титулов WBA, WBO и WBC украинца Василия Ломаченко. Об этом сообщает ES News.

Тренер отметил, что украинец – отличный боксер, но победа Лопеса не станет для него сюрпризом.

"Если посмотреть, как Теофимо боксировал и как он выглядел (в бою с Ричардом Комми ), то он может удивить весь мир", – сказал Гарсия.

Специалист отдал должное заслугам украинского боксера, однако отметил, что у него тоже есть недостатки.

"Ломаченко через многое уже прошел и проделал много хорошей роботы в своих боях. Но его тоже потрясали, он падал и даже проиграл один бой. Думаю, Теофимо даст ему хороший бой. Я не утверждаю сейчас, что он победит, но я не удивлюсь, если он это сделает. Ломаченко очень хорош, но я не удивлюсь, если Теофимо победит", – сказал Гарсия.

Отметим, что 14 декабря Лопес завоевал чемпионский титул в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми. После этого поединка Ломаченко намекнул на объединительный бой с Лопесом в апреле.

В 2019 году Василий Ломаченко провел два победных боя. В апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 - нокаутом) и 1 поражение.

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