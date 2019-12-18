Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала футбольного Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которой команды узнали своих будущих соперников. ОБ этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

На данном этапе турнира были представлены команды и трех разных лиг: пять клубов от Украинской Премьер-лиги: "Динамо", "Десна", "Александрия", "Мариуполь", "Ворскла"; двое представителей Первой лиги: "Ингулец" и "Минай", а также один участник из Второй лиги – "Альянс".

В результате, пары распределились следующим образом:

"Александрия" - "Динамо"

"Ворскла" - "Десна"

"Минай" - "Ингулец"

"Альянс" - "Мариуполь"

Напомним, что на этой стадии команды определяют победителя по результатам одного матча. Поединки пройдут предположительно в начале марта 2020 года, а финал состоится 13 мая в Тернополе.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году Кубок Украины достался "Шахтеру", который уничтожил в финале "Ингулец" со счетом 4:0.