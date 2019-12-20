Зозуля объяснил, почему его оскорбляют фанаты "Райо Вальекано"

Некоторые фанаты "Райо Вальекано", которые оскорбляли украинского нападающего Романа Зозулю, воевали на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции заявил сам Зозуля.

По словам футболиста, после подписания соглашения с "Райо" он встретился с руководством клуба и узнал, что фанаты не хотят, чтобы он за них играл.

"Я спросил почему и получил ответ, что меня считают фашистом... Когда я спросил, почему они так решили, то услышал, что это из-за помощи армии моей страны. Хотя в то же время некоторые поклонники "Райо" воюют на другой стороне", – рассказал Зозуля.

Он также добавил, что никогда не покупал оружие или любые другие вещи для боя – "исключительно для сохранения жизней защитников нашей страны".

Также Зозуля отметил, что его лучший друг – Жереми Бела – темнокожий футболист, который в двух прошлых сезонах выступал за "Альбасете". Поэтому украинца сложно упрекнуть в том, что он якобы "фашист" или "нацист".

"Все, что обо мне говорят – неправда. Я всего лишь футболист и патриот. Я поддерживаю свою страну. Я аполитичен и против всех идеологий. Хочу спросить. Я получил поддержку от президента страны, будет ли любой президент поддерживать нациста?", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

В матче 20-го тура испанской Сегунды фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".