Стала известна зарплата футболистов "Реала" и "Барселоны"

Общественности стала известна зарплата футболистов мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" после того, как издание Total Sportek и EuroFootballRumous опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.

Согласно источникам изданий, бельгийский вингер "Барселоны" Эден Азар, переехавший на "Сатьяго Бернабеу" прошлым летом из "Челси", является самым высокооплачиваемым игроком своей команды. Его недельный оклад составляет 400 тыс. фунтов.

В "Барселоне" же самый большой гонорар ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает ошеломляющие 1,24 млн фунтов каждую неделю.

Зарплаты игроков "Реала" в неделю:

Эден Азар: 400 000 фунтов

Гарет Бэйл: 350 000 фунтов

Серхио Рамос, Хамес Родригес и Тони Кроос: по 200 000 фунтов

Лука Модрич: 180 000 фунтов

Лука Йович: 170 000 фунтов

Марсело: 150 000 фунтов

Рафаэль Варан: 140 000 фунтов

Иско: 120 000 фунтов

Дани Карвахаль: 100 000 фунтов

Марко Асенсио и Каземиро: 90 000 фунтов

Начо Фернандес: 70 000 фунтов

Родриго: 66 000 фунтов

Браим Диас и Лукас Васкес: 60 000 фунтов

Альфонс Ариоля – 45 000

Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов

АНДРЕЙ ЛУНИН: 25 000 фунтов

Дани Себальос: 20 000 фунтов

Борха Майораль: 10 000 фунтов

Эдер Милитао и Ферлан Менди: неизвестно

Зарплаты игроков Барселоны в неделю:

Лионель Месси: 1 244 000 фунтов

Луис Суарес: 405 000 фунтов

Френки де Йонг: 360 000 фунтов

Антуан Гризманн: 346 000 фунтов

Серхио Бускетс: 260 000 фунтов

Иван Ракитич: 230 000 фунтов

Жерар Пике: 220 000 фунтов

Самуэль Умтити и Усман Дембеле: 210 000 фунтов

Серхио Роберто: 170 000 фунтов

Артуро Видаль: 155 000 фунтов

Жорди Альба: 150 000 фунтов

Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов

Артур Мело: 85 000 фунтов

Нельсон Семедо: 60 000 фунтов

Клемент Ленгле: 45 000 фунтов

Ансу Фати: 17 138 фунтов

Как ранее сообщал Фокус:

Футбольный клуб "Барселона" объявил о смене главного тренера команды. Эрнесто Вальверде на этом посту заменит 61-летний Кике Сетьен (полное имя Энрике Сетьен Солер).