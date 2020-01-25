Свитолина разгромно проиграла в 1/16 Australian Open и вылетела из турнира
Пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила в матче 1/16 финала "Большого шлема" Australian Open испанской теннисистке Гарбинье Мугурусой. Об этом сообщает sportarena.
В матче, который продлился всего один час и восемь минут, Свитолина совершила 12 невынужденных ошибок. Украинка не осуществила брейков, отдав 4 подачи сопернице. Сам матч закончился со счетом – 1:6, 2:6.
В одиночном разряде турнира больше не остспалось представительниц Украины. Ранее из Australian Open вылетели Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный тренер "Арсенала" Микель Артета впервые прокомментировал слухи касательно перехода украинского защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко в состав "канониров".
- Британский промоутер в мире бокса Эдди Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика против экс-претендента на титул чемпиона мира британца Дерека Чисоры фактически согласован.