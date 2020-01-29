От кофешопов до музеев. Что помимо матча Евро-2020 посетить в Амстердаме

Согласно опросам социологической группы "Рейтинг", одним из самых запоминающихся событий 2019 года украинцы считают триумфальный выход Национальной сборной по футболу на Евро-2020. В восьми матчах в группе отбора к Евро "желто-синие" добыли шесть побед и дважды сыграли вничью. Благодаря таким выдающимся результатам команда Андрея Шевченко триумфально вышла на Евро-2020 с первого места, оставив позади сборную Сербии и действующего чемпиона Европы – Португалию.

На главном европейском турнире нашей команде предстоит сразиться со сборными Нидерландов и Австрии. Третьего соперника украинцы узнают 31 марта, после того как состоится плей-офф Лиги наций, среди возможных вариантов – Румыния, Грузия, Северная Македония, Беларусь и Косово.

Евро-2020 в честь 60-летия турнира пройдет в 12 городах. Хозяевами выступят Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт. Первый матч группового турнира сборная Украины сыграет 14 июня против сборной Нидерландов в Амстердаме. После этого "желто-синие" отправятся в Бухарест, где их будут ждать поединки с победителем плей-офф Лиги наций и сборной Австрии. Матчи пройдут 18 и 22 июня соответственно.

На данный момент закончен второй этап продажи билетов на матчи Евро-2020. В апреле специально для болельщиков сборных, которые попадут на турнир через плей-офф Лиги наций, будет открыт финальный, третий, этап. Если вы не успели подать заявку на билет либо же УЕФА ее отклонило, расстраиваться рано. Перед стартом турнира ассоциация на своей официальной платформе организует специальную перепродажу билетов для людей, которые их купили, но по каким-то причинам не могут поехать на футбол. Чтобы не пропустить момент запуска платформы, стоит подписаться на основные аккаунты УАФ в "Фейсбуке" и "Инстаграме", где размещается вся информация относительно билетов. Стоимость их на первый матч сборной Украины на Евро-2020 в Амстердаме составит от €50 до €185 за билет в зависимости от категории.

Специально для футбольных болельщиков, которые хотят посетить матч сборной Украины в Амстердаме против Нидерландов, Фокус составил гид по нидерландской столице.

Как добраться?

Самолет. По данным популярного поисковика авиабилетов в Украине Аviasales, оптимальная цена билета из Киева в Амстердам на 14 июня составляет около 3 тыс. грн. Стоит учитывать, что из-за бюджетной стоимости вам предстоит совершить пересадку, в целом дорога займет 6 часов.

Прямой перелет из Киева в Амстердам обойдется значительно дороже: 11,6 тыс. грн. Впрочем, в преддверии Евро-2020 возможно появление новых прямых рейсов.

Автобус. Двухдневная поездка с одной пересадкой из Киева в Амстердам обойдется украинскому болельщику в 2,9 тыс. грн.

BlaBlaCar. Чтобы найти опытного и проверенного водителя, который отправится в Амстердам в нужный для вас день, придется скачать приложение BlaBlaCar. Стоимость поездки составит около 3–4 тыс. грн.

Чтобы сэкономить и деньги, и время, можно воспользоваться комбинированной поездкой. Билет на 10 июня из киевских "Жулян" в германский Кельн стоит 1850 грн. Из аэропорта Cologne South ежедневно отправляются автобусы в Амстердам, стоимость поездки составляет €16–30 (около 500–800 грн). Таким образом, дорога из Киева в Амстердам займет 7 часов, заодно можно будет прогуляться по Кельну.

Где остановиться?

По данным Евростата, Нидерланды входят в десятку самых дорогих стран Европы. В связи с этим снять в Амстердаме бюджетное и комфортабельное жилье довольно проблематично, но возможно.

The Rooms Upstairs & Downstairs. Отель типа "постель и завтрак" расположен в 4 км от центра города и в 15 минутах езды на машине до стадиона, где сыграет сборная Украины. Стоимость проживания, в которую входит завтрак, составляет €86 (около 2,3 тыс. грн) за одну ночь. В номере могут жить как один, так и два человека.

Park Inn by Radisson Amsterdam City West. Отель сети ParkInn расположен в нескольких километрах от центра Амстердама, возле станции метро Isolatorweg. Как говорится в описании, к услугам гостей предоставляются казино и другие удобства. До стадиона – 15 км, или 12 минут на машине. На сегодня цена за одну ночь – €129,73 (около 3,5 тыс. грн) за двухместный номер.

Blauweganshomestay. Так как Амстердам притягивает студентов со всего мира, город располагает большим ассортиментом бюджетных хостелов и отелей. Однако большинство из них располагаются за чертой города. Blauweganshomestay находится в 20 км от центра столицы и в 15 – от главной арены. Несмотря на неудобную локацию проблем с транспортом не возникнет. На автобусе №47 можно менее чем за час доехать до старого города, дорога до стадиона на машине займет всего 20 минут. Главный плюс отеля – его стоимость: €66 (около 1,8 тыс. грн) за номер для двух человек.

Airbnb. С помощью приложения Airbnb можно найти другие бюджетные варианты. Во время Евро-2020 в столице Нидерландов отдельная комната для двух человек будет стоить €60–70 в сутки.

Напомним, что с первого января в Амстердаме введен новый налог для туристов. Теперь путешественникам придется платить дополнительные три евро за каждую ночь пребывания в столице Нидерландов. При этом пользователи Airbnb должны будут заплатить 10% от стоимости номера за ночь.

Что посмотреть?

Амстердам – один из самых разноплановых городов Европы. Вне зависимости от возраста и предпочтений вы сможете найти развлечение, которое будет вам по нраву.

Rijksmuseum (Государственный музей). Это огромный художественный музей, расположенный на набережной одного из городских каналов. Внутри величественного здания вас встретят полотна легендарных нидерландских художников. Именно в Государственном музее находится "Ночной дозор" Рембрандта, здесь хранятся работы Халса, Вермеера, Стена, де Хоха.

Музей Ван Гога. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве мастера. Помимо работ самого Винсента в музее представлены картины Моне, Гогена, Пикассо, Сера.

Музей Ван Гога самый популярный в Нидерландах. Стоит учесть, что билеты туда можно купить только онлайн. В связи с постоянным ажиотажным спросом гиды рекомендуют приобретать их заранее.

Квартал красных фонарей. С закатом солнца в знаменитом квартале начинается настоящее шоу. Включается иллюминация, отовсюду слышится музыка, под которую сотни туристов любуются девушками, сидящими в подсвеченных витринах на высоких барных стульях. Однако зевак в Квартале красных фонарей куда больше, чем реально заинтересованных в секс-услугах людей.

Кофешопы. Это одна из визитных карточек Амстердама. В Нидерландах уже давно легализованы легкие наркотики, благодаря чему можно быстро найти специальные места для их употребления – знаменитые кофешопы. Всего в Нидерландах находится около тысячи кофешопов, основная часть которых расположена в столице. Ассортимент этих заведений широк: от безалкогольных напитков до пирожных с гашишем.

Где пройдет игра?

Свой дебютный матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет на главном стадионе Нидерландов "Йохан Кройф Арене" или, как он был известен ранее, "Амстердам Арене" – домашнем стадионе легендарного "Аякса".

Добраться до стадиона довольно просто: ближайшая станция метро Amsterdam Bijlmer Arenа находится всего в четырех минутах ходьбы.

Какие прогнозы на игру в Амстердаме?

По мнению букмекеров, сборная Украины – явный аутсайдер в выездном матче со сборной Нидерландов. Коэффициент на победу "оранжевых" составляет 1.60, тогда как ставку на победу команды Шевченко можно сделать с коэффициентом 5.40, а на ничью – 4.10.

Украинские клубы трижды играли на "Йохан Кройф Арене", все три матча были проиграны.