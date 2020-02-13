Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады-2020, – оргкомитет

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады. По его словам, новый китайский коронавирус, эпидемия которого сейчас распространяется по всему миру, никак не повлияет на график проведения игр.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Я хочу еще раз хочу четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается”, – заверил Мори.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

На данный момент в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения вирусом COVID-19, из них 174 случая на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице состоятся с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.