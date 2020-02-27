Украина добыла первое золото на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины заняла первое место в смешанной эстафете в рамках чемпионата Европы по биатлону. Об этом сообщает iSport.

Нашу национальную команду представляли Юлия Джима, Валя Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украинцы на 32 секунды опередили россиян, которые заняли второе место. Бронза досталась сборной Норвегии.

Семеренко завершила первый этап с лучшим временем, использовав, при этом, три запасных патрона. Джима же отдала эстафету второй, потратив один дополнительный патрон.

Прима прибежал на своем этапе первым, выстрелив три запасных патрона, а Пидручный закончил эстафету первым.

Стоит добавить, что Дмитрий Пидручный к своему титулу чемпиона мира-2019 в гонке преследования добавил титул чемпиона Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

Женская сборная Украины по биатлону завершила третьей эстафету 4х6 км на чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве (Италия).

В январе сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.