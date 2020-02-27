"Шахтер" выбивает именитую "Бенфику" из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью (3:3) с лиссабонской "Бенфикой", обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

На первых минутах игры мяч под свой контроль взяли португальцы. Первый опасный момент у ворот "Шахтера" произошел на 7-й минуте, когда после подачи углового игрок "Бенфики" бил в упор, но удар пришелся в ногу Исмаили. А уже спустя 2 минуты "Бенфика" вышла вперед. С линии штрафной площадки капитан "Бенфики" Пицци послал мяч в нижний угол ворот Пятова, 0:1.

Ну не тут-то было. "Шахтер" после пропущенного мяча пошел вперед, Додо прострелил с фланга, а игрок португальцев срезал мяч в свои ворота, 1:1.

Ничейный счет заставил "Бенфику" снова пойти вперед. Они контролировали ход игры, и на 36-й минуте снова вышли вперед после подачи углового удара, 1:2.

В начале второго тайма "Шахтер" совершил грубую ошибку возле своей штрафной площадки, чем воспользовались португальцы, увеличив разрыв в счете до двух мячей, 1:3. Однако не прошло и минуты, как "горняки" забили в ответ. После подачи углового верховую борьбу выиграл Степаненко и в упор послал мяч в ворота, 2:3.

Португальцы по-прежнему пытались взять игру под свой контроль и опасно атаковали. "Шахтер" оборонялся, стараясь снизить темп.

А на 70-й минуте произошла кульминация матча. Исмаили с линии штрафной откатил назад, а Патрик ударом с отскоком направил мяч в угол ворот, 3:3.

"Бенфика" изо всех сил пыталась изменить ход событий в свою пользу. "Шахтер" же после забитого мяча почувствовал себя увереннее и сохранил до конца матча ничейный счет.

Таким образом, по сумме результатов двух игр "горняки" проходят именитую "Бенфику" и попадают в следующий этап розыгрыша Лиги Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

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