МОК подтвердил проведение Олимпиады-2020 в Токио не смотря на коронавирус

Международный олимпийский комитет не планирует отменять проведение летней Олимпиады-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", – сказано в сообщении.

МОК поддерживает все меры рабочей группы по подготовке к Олимпиаде-2020.

Проведение Олимпийских игр в 2020 году планируется в Токио, с 24 июля по 9 августа.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.