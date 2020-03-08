Биатлон. Россиянка Юрлова наступила Семеренко на лыжи и вылетела с трассы
На сегодняшнем масс-старте в чешском Нове Место россиянка Екатерина Юрлова-Перхт наступила украинке Валентине Семеренко на лыжи.
В результате, Юрлова вылетела за пределы трассы, а Семеренко продолжила гонку.
По итогу гонки, Семеренко пришла к финишу девятой, а Юрлова – 17-ой.
Золото взяла норвежка Тириль Экхофф.
Как ранее сообщал Фокус:
- Женская сборная Украины по биатлону завершила третьей эстафету 4х6 км на чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве (Италия).
- В январе сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.
- 14-летняя Александра Меркушина выиграла сразу два "золота" на взрослом чемпионате Украины по биатлону.