Официально: бой Усик - Чисора состоится 23 мая в Лондоне

Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дерреком Чисорой официально назначен на 23 мая и состоится на арене O2 в Лондоне.

Об этом официально сообщил промоутер Усика Эдди Хирн.

"Битва, детка, битва! Наконец-то, официально подтверждено, Усик-Чисора, 23 мая, арена O2, трансляция DAZN и Skyssportsboxing.usa. Абсолютная война!!!!", – написал Хирн в Twitter.

Это будет второй поединок Усика после перехода в супертяжелый вес.

Ранее британский промоутер заявлял, что в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом", – сказал Хирн.

В боксерском мире Чисора славится своей скандальностью. В свое время он дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Чисора запомнился также тем, что перед тем поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко. Кроме того, Дерек устроил драку со своим нынешним менеджером Дэвидом Хэем, когда тот еще был действующим боксером. После этого Чисора был на определенный срок дисквалифицирован.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.