Бой Усика с Чисорой переносится, причиной может быть травма украинца

Официальное подтверждение даты поединка должно последовать в течение ближайших недель

Поединок украинца Александра Усика против экс-претендента на титул чемпиона мира британца Дерека Чисоры, который любители бокса ожидали увидеть в конце марта, состоится в более позднее время. Об этом сказал глава компании Matchroom Boxing и промоутер украинского боксера Эдди Хирн, передает Boxingnews.

"Похоже, что мы согласовали условия проведения боя Усик-Чисора. Он состоится на несколько недель позже, чем ожидалось", – сказал Хирн.

По его словам, официальное подтверждение даты поединка должно последовать в течение ближайших недель.

Как сообщает iSport, причиной переноса даты проведения поединка могла быть незалеченная травма локтя украинца.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", – приводит издание слова Хирна.

Напомним, ранее Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика и Дерека Чисоры может состояться 28 марта на арене O2 в Лондоне.

По словам британского промоутера, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", – сказал Хирн.

В боксерском мире Чисора славится своей скандальностью. В свое время он дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Чисора запомнился также тем, что перед тем поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко. Кроме того, Дерек устроил драку со своим нынешним менеджером Дэвидом Хэем, когда тот еще был действующим боксером. После этого Чисора был на определенный срок дисквалифицирован.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.