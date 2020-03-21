Президент МОК сравнил ситуацию с коронавирусом с Олимпиадой-1980

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что чувствует неопреденность из-за возможной отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса и сравнил ситуацию с Олимпиадой-1980, которая прошла в СССР.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

"Я могу посочувствовать спортсменам из-за моего опыта. У меня была похожая ситуация перед Играми в Москве в 1980 году, когда также было много неопределенности. Будут ли игры проходить в Москве? Можем ли мы поехать? При каких обстоятельствах? Для спортсмена худшая вещь – это неопределенность, которая отвлекает от тренировок и подготовки", – сказал он.

Отметим, бойкотировать Олимпиаду-80 и перенести ее в любую другую страну первым предложил президент США Джимми Картер. Это случилось через 8 дней после того, как советские войска взяли дворец афганского руководителя Хафизуллы Амина в Кабуле. США не пустили своих спортсменов на Игры в советскую Москву, поставив условие: вывести советские войска из Афганистана в течение месяца. Тогда большинство спортсменов выступали под флагом МОК.

Однако, по его словам, сейчас нет смысла обсуждать отмену Олимпийских игр, так как до начала есть еще 4,5 месяца.

"Мы не знаем, какая будет ситуация. Конечно, обсуждаются разные варианты, но не отмена соревнований. В отличие от большинства турниров и лиг, у нас есть 4,5 месяца до старта Олимпиады", – говорит Бах.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.