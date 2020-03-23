В мире не та ситуация, чтобы проводить Олимпиаду, – премьер Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что нынешние летние Олимпийские игры в Токио могут не состояться из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Kyodo.

"Если бы меня спросили, можем ли мы провести Олимпиаду в данный момент, я бы сказал, что мир не в таком состоянии", – сказал Абэ.

Он добавил, что будет проводить переговоры с Международным олимпийским комитетом.

Президент Токийского олимпийского организационного комитета Йоширо Мори заявил, что поддерживает решение о пересмотре существующих планов, добавив, что представители Японии и МОК проведут дискуссии для тщательного изучения возможных сценариев.

"Япония находится в критическом состоянии, и ситуация в Соединенных Штатах и ​​Европе такая же", – сказал Мори.

Абэ, который ранее говорил, что он намерен провести главное спортивное мероприятие в "полной форме", заявил на парламентской сессии: "Если сложно проводить игры таким образом, мы должны принять решение отложить его, предоставив приоритет здоровью спортсменов".

Напоним, Австралия и Канада отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявил сейчас нет смысла обсуждать отмену Олимпийских игр, так как до начала есть еще 4,5 месяца. Позже он заявил, что отмена Олимпиады даже не рассматривается.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.