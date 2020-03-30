МОК утвердил новые даты проведения Олимпиады в Токио

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио, пройдет 23 июля 2021 года. Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Олимпиада в 2021 году завершится 8 августа.

Паралимпиада стартует 24 августа, а заканчивается 5 сентября.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявил сейчас нет смысла обсуждать отмену Олимпийских игр, так как до начала есть еще 4,5 месяца. Позже он заявил, что отмена Олимпиады даже не рассматривается.

Напомним, сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ, которая проводит тренировочный сбор в Италии, вынуждена была остаться в стране из-за принятых итальянским правительством карантинных мер в связи с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Международный олимпийский комитет не планирует отменять проведение летней Олимпиады-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.