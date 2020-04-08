Паоло Мальдини выздоровел от коронавируса

Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини, занимающий ныне пост технического директора "россонери", полностью оправился от коронавируса и готов вновь приступить к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает Calciomercato.

Как пишет издание, также выздоровел и его 18-летний сын Даниэль. Об их болезни стало известно 21 марта, однако своевременное лечение и соблюдение всех мер безопасности позволило 51-летнему итальянцу выздороветь за относительно короткий срок.

Издание сообщает, что официально "Милан" еще не прокомментировал выздоровление Мальдини-старшего, однако уже стало известно, что в ближайшее время он проведет встречи с представителями игроков команды по поводу снижения им зарплат на период карантина.

Ранее Мальдини рассказал о симптомах болезни. По его словам коронавирус совершенно отличается от гриппа. Это новый вирус и враг, которого тело не знает.

"Я перестал чувствовать вкус и запах. Иногда появляются сильные боли в суставах и мышцах. В пик болезни была постоянная лихорадка, температура была 38,5 градусов. Я принимал только тахипирин и не использовал противовирусные препараты, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием", – рассказал легендарный футболист.

Как ранее сообщал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".