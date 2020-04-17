УЕФА обнародовал рабочую версию нового календаря Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, УЕФА предлагает перенести финал Лиги чемпионов в Стамбуле с 30 мая на последнюю субботу августа. По мнению спортивных чиновников, это поможет утвердить перенос сроков окончания внутренних сезонов в Европе.

Финал Лиги Европы в Гданьске предварительно назначен на 26 августа.

На 28-29 июля намечены матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, и на 30 июля – 1/4 финала Лиги Европы.

В УЕФА также надеются, что к концу лета все ограничения на пересечения границ будут сняты.

Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения международного формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса.