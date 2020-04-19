"Спорт убивает все вирусы!": в Туркменистане возобновился чемпионат по футболу
Несмотря на пандемию коронавируса, в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу. При этом, на играх разрешено присутствовать зрителям.
Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Туркменистана.
На стартовой встрече четвертого тура, в которой встречались "Алтын Асыр" и "Копетдаг", занимающие третье и первое место в турнирной таблице, присутствовало около 300 болельщиков (стадион вмещает 20 тыс. зрителей). Игра завершилась ничьей 1:1.
Как отмечает агентство France-Presse, на зрителях, присутствующих на матче, не было масок. А один из болельщиков "Копетдага", 60-летний фанат по имени Мурад, заявил изданию, что не боится коронавируса и планирует постоянно ходить на стадион.
"Спорт убивает все вирусы! Иммунитет повышается, когда побеждает любимая команда", – пошутил он.
Чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов ("Алтын Асыр", "Ахал", "Шагадам", "Небитчи", "Ашхабад", "Энергетик", "Мерв", "Копетдаг"). Он был приостановлен в марте после трех туров.
Напомним, Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. 4 апреля в стране стартовал новый футбольный сезон, хотя матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах.
Также футбольный чеспионат решили не останавливать в Беларуси.
Как ранее сообщал Фокус:
- Футбольный клуб "Динамо-Брест" пригласил виртуальных зрителей на игру полуфинала чемпионата Беларуси.
- Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".