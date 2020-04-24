Шахтер возобновил тренировки, несмотря на коронавирус

Донецкий "Шахтер" принял решение возобновить тренировки, несмотря на карантин. Об этом пишет Globo.

Первое после долгого перерыва занятие длилось 50 минут. Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка. Таким образом, правила карантина нарушены не были.

Тренера со стороны наблюдали за тренировочным процессом и записали свои указания и наблюдения в мессенджеры.

Защитник "Шахтера" Додо сказал, что снова выйти на футбольное поле было очень приятно.

"Первый день тренировок был действительно классным. Когда творишь то, что тебе нравится, тоска уходит. Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с партнерами. Но успех в том, что мы выходим на поле и занимаемся любимым делом", – сказал защитник "Шахтера".

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся 20 февраля, донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1. Когда состоится ответная игра пока неизвестно, так как УЕФА приостановила проведение европейских турниров из-за пандемии коронавируса. Недавно УЕФА обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.

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