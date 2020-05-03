Актер из "Игры Престолов" установил мировой рекорд в становой тяге

Актер из "Игры престолов" Хафтор Бьернссон, который в культовом сериале исполняет роль сэра Грегора "Гору" Клигана, установил мировой рекорд в становой тяге. Об этом сообщает NewsChain.

31-летний актер - тяжелоатлет поднял выше колен штангу весом 501 кг и продержал ее две секунды, прежде чем сбросить на пол.

"Многие не верили в меня, говорили, что 501 кг поднять невозможно. Но у меня была и внушительная поддержка. Нет ничего лучше, чем доказывать, что люди ошибались", – заявил исландский актер после выступления.

Ранее рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу, который в 2016-м году поднял в становой тяге штангу 500 кг.

"Что за удивительный день, я его запомню на всю жизнь! Я сказал, что сделаю это, я настроил себя на то, и я шел к этому. Хочу поблагодарить мою семью, друзей, тренеров, фанатов, спонсоров, а также ненавистников, которые помогли совершить этот подъем", – написал Бьернссон у себя в Istagram после установления рекорда.

Отметим, ранее Хафтор Бьернссон принял участие в рекламной компании, чтобы собрать денег для нью-йоркской благотворительной организации Rescue Dogs Rock, которая помогает бездомным животным найти дом.

Как ранее писал Фокус:

Хафтор Бьернссон женился в 2018 году. Его избранницей стала официантка Келси Хенсон. Они познакомились около двух лет назад в одном из канадских баров.

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