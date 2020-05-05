Кличко-младший готов помочь Усику в подготовке к бою с Чисорой

Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику подготовиться к предстоящему поединку с британским тяжеловесом Дериком Чисорой.

Об этом сообщает Мixsport.pro.

"Бой Александра з Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы", – считает Владимир Кличко.

В то же время Кличко- младший уверен, что Усику по силам победить скандального британца.

"К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером", – сказал Владимир Кличко.

Он отметил, что охотно поможет подготовиться Усику к предстоящему бою.

"Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С огромным удовольствием. И совершенно бесплатно", – сказал Кличко-младший.

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка. А перед самым началом поединка Чисора плюнул водой в лицо Владимира Кличко, который тогда был ассистентом своего брата.

Напомним, боксерский поединок между Усиком и Чисорой был официально назначен на 23 мая. Из-за пандемии коронавируса его пренесли на неопределенное время.

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