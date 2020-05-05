Кличко-младший готов помочь Усику в подготовке к бою с Чисорой
Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику подготовиться к предстоящему поединку с британским тяжеловесом Дериком Чисорой.
Об этом сообщает Мixsport.pro.
"Бой Александра з Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы", – считает Владимир Кличко.
В то же время Кличко- младший уверен, что Усику по силам победить скандального британца.
"К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером", – сказал Владимир Кличко.
Он отметил, что охотно поможет подготовиться Усику к предстоящему бою.
"Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С огромным удовольствием. И совершенно бесплатно", – сказал Кличко-младший.
Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка. А перед самым началом поединка Чисора плюнул водой в лицо Владимира Кличко, который тогда был ассистентом своего брата.
Напомним, боксерский поединок между Усиком и Чисорой был официально назначен на 23 мая. Из-за пандемии коронавируса его пренесли на неопределенное время.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Усик считает, что люди уделяют коронавирусу слишком много внимания.
- Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.