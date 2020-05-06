Меркель дала "зеленый свет" на возобновление футбольного чемпионата Германии

Немецкая футбольная Бундеслига возобновит сезон в этом месяце. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главами федеральных земель, сообщает BBC Sport.

Таким образом, Бундеслига стала первой из основных футбольных чемпионатов в Европе, которая возобновит национальный футбольный турнир после его остановки в связи с коронавирусом.

Дата начала соревнований будет объявлена Германской Футбольной Лигой (DFL) в ближайшее время. Матчи будут проводиться за закрытыми дверьми, однако DFL разработала план, согласно которому на игры могут допускаться зрители в количестве 300 человек, при условии соблюдения определенных правил.

Тренироваться футболисты будут только на открытом воздухе, следуя конкретным правилам безопасности здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время выступления перед Национальным собранием объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.